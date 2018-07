LPI-EF: Rentnerpaar bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurden gestern Mittag auf der Landstraße im Bereich Erfurter Haarberg ein 81-jähriger Mann und seine 82-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Mann kam mit seinem Opel Meriva in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dabei durchfuhr er einen Straßengraben, touchierte eine Streugutbox und kam schließlich an einer Baumgruppe zum Stehen. Dabei wurde der 81-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Am Opel des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Im Rahmen der Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße zeitweilig halbseitig gesperrt werden. (JN)

