LPI-EF: 37-Jähriger durch Brand leicht verletzt

Erfurt (ots) - In der vergangenen Nacht kam die Erfurter Polizei in einem Mehrfamilienhaus zum Einsatz. Ein Mieter hatte im 4. Obergeschoss Brandgeruch wahrgenommen. Durch die Polizei konnte die Wohnung eines 37-jährigen Mannes lokalisiert werden. Nach dem Öffnen der Tür stieß den Beamten starker Qualm entgegen. Auf der brennenden Couch lag der schlafende Mieter. Er wurde geweckt und den Rettungskräften übergeben. Er musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten löschten die schwelende Couch mit einem Feuerlöscher. Vermutlich war der 37-Jährige mit einer Zigarette auf der Couch eingeschlafen, die schlussendlich den Brand ausgelöst hatte. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell