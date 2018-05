LPI-EF: Ruhestörung mit Folgen

Erfurt (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurden Beamte des Inspektionsdienstes Nord zu einer Ruhestörung in die Hans-Sailer-Straße in Erfurt gerufen. In einer Wohnung wurden mehrere, lautstark feiernde Personen angetroffen. Bei einer Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht: unter den Personen befanden sich 3 Männer, welche mit einem Haftbefehl gesucht wurden und eine 15-jährige Jugendliche, welche als vermisst gemeldet war. Die Männer wurden festgenommen und in Justizvollzugsanstalten, die Jugendliche zu ihren Großeltern nach Hause gebracht.

