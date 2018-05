LPI-EF: Kleidungscontainer in Brand gesteckt

Erfurt (ots) - Unbekannte haben am zeitigen Samstagmorgen einen Altkleidungscontainer in der Robert-Schumann-Straße in Erfurt in Brand gesteckt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der Inhalt des Containers war jedoch vollkommen verbrannt. Da der Bekleidungscontainer unmittelbar an der Hausfassade eines Supermarktes stand, waren einige seiner Schaufenster durch die Hitzeemmission zerborsten und die Fassade durch den Rauch beschädigt.

Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher des Brandes geben können, werden gebeten, sich unter der Kennnummer 03-11368 beim Inspektionsdienst Süd zu melden. Telefon: 0361-7443-0

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell