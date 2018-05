LPI-EF: Temposünder mit 82 km/h in der Innenstadt von Erfurt gemessen

Erfurt (ots) - Am Abend des 04.05.2018 führten Beamte des Inspektionsdienstes Nord eine Lasermessung in der Schlüterstraße in Erfurt durch. Ziel war es, das Einhalten der Höchstgeschwindigkeit (ab 22:00 Uhr, 30 km/h), die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführer und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge zu kontrollieren. Während der Kontrollzeit von etwa zwei Stunden stellten die Beamten insgesamt 44 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Negativer "Spitzenreiter" war ein Temposünder mit gemessenen 82 km/h, der während der Einfahrt in die Kontrollstelle auch noch sein Handy am Ohr hatte. Er muss in Folge mit mehreren Hundert Euro Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell