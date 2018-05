LPI-EF: Mehrere Geschäfte angegriffen

Sömmerda (ots) - In der vergangenen Nacht hatten es unbekannte Diebe in der Mainzer Straße in Sömmerda gleich auf mehrere Geschäfte abgesehen. Zunächst verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Friseurgeschäft, indem sie die Fensterscheibe zerstörten. Vom Friseurgeschäft aus wurde ein Durchbruch in der Wand geschaffen, wodurch die Täter in den danebenliegenden Blumenladen gelangten. Dort wurde aus der Kasse Bargeld im dreistelligen Bereich gestohlen. Aus dem Blumenladen heraus wollten sich die Täter durch einen weiteren Wanddurchbruch Zugang zu einem dritten Geschäft verschaffen. Dies misslang den Tätern allerdings. Die Polizei sucht Zeugen, die in der vergangenen Nacht etwas Auffälliges bemerkt haben. Die Täter müssen sich aufgrund ihrer Begehungsweise am Tatort länger aufgehalten und Lärm verursacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Sömmerda (03634/336-0) entgegen. (JN)

