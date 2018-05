LPI-EF: Glück im Unglück - 7-Jähriger bei Unfall nur leicht verletzt

Erfurt (ots) - Gestern Abend, gegen 17:40 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem VW die Liebknechtstraße in Erfurt, als plötzlich ein 7-jähriger Junge zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße sprang. Trotz sofortig eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die Frau einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Glücklicherweise wurde der Junge nur leicht am Fuß verletzt. Er hatte offenbar an diesem Tag mehrere Schutzengel bei sich gehabt. (JN)

