LPI-EF: Fußgänger durch Fahrradfahrer schwer verletzt

Erfurt/Mittelhausen (ots) - In Erfurt/Mittelhausen ereignete sich gestern Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann fuhr als Fahrgast mit einem Linienbus in die August-Röbling-Straße. Als der Bus an der Haltestelle hielt, verließ er den Bus am hinteren Austieg. In dem Moment kam ein 38-jähriger Fahrradfahrer auf dem Weg mit erhöhter Geschwindigkeit angefahren und kollidierte mit ihm. Beide Männer kamen zu Fall. Der Fahrradfahrer wurde nur leicht verletzt. Der 40-Jährige erlitt durch den Aufprall allerdings schwerste Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (JN)

