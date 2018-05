LPI-EF: Gestellter Täter schlägt Ladendetektiv

Erfurt (ots) - Ein Ladendetektiv stellte gestern Morgen einen 53-jährigen Dieb, der zuvor in einem Erfurter Supermarkt Waren gestohlen hatte. Auf dem Weg in das Büro riss sich der Mann los und schlug den 29-jährigen Ladendetektiv ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Supermarkt. Weil er auf der Flucht aber sein Portemonnaie, samt Ausweis im Markt verloren hatte, kehrte er kurze Zeit später wieder zurück an den Ort des Geschehens. Der aggressive Mann wurde durch die Polizei gestellt und gegen ihn Anzeige wegen räuberischen Diebstahls erstattet. (JN)

