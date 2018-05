LPI-EF: Sekundenschlaf führt zu schweren Verkehrsunfall

Ollendorf/Landkreis Sömmerda (ots) - Weil ein 70-jähriger Mann während der Autofahrt kurz einschlief, verlor er gestern Nachmittag, gegen 13:50 Uhr, in der Ortschaft Ollendorf die Kontrolle über seinen Skoda Octavia. Er kam von der Straße ab, durchfuhr einen Graben und kam an einem Baum zum Stehen. Der Unfallverursacher und seine 66-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell