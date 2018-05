LPI-EF: Unbekannte Täter greifen mehrere Zigarettenautomaten an

Landkreis Sömmerda (ots) - In der Zeit vom 01.05.2018 bis 03.05.2018 hatten es unbekannte Täter auf gleich drei Zigarettenautomaten im Landkreis Sömmerda abgesehen. In Weißensee und Kindelbrück konnten die Täter erfolgreich zwei Automaten aufbrechen und dabei Zigaretten und Geld in unbekannter Höhe erbeuten. In Elxleben wurde ebenfalls versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Hier gelangten die Täter aber an keine Beute. Insgesamt wurde an den drei Automaten ein Schaden in Höhe von 7.500 Euro verursacht. (JN)

