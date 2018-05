LPI-EF: Dieter Knittel noch immer vermisst

Bild Dieter Knittel Bild-Infos Download

Erfurt (ots) - Die Erfurter Polizei sucht noch immer nach dem 72-jährigen Dieter Knittel, welcher seit dem 21. April vermisst wird. Alle Suchmaßnahmen der Polizei mit vielen Beamten, mehreren Polizeihunden, dem Polizeihubschrauber und der Tauchergruppe der Thüringer Polizei blieben bisher erfolglos.

Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte zu seinem Aufenthaltsort. Die Ermittlungen haben ergeben, dass er sich auch im Bereich Erfurt-Möbisburg aufhalten könnte.

Herr Knittel hat in Erfurt keine Kontaktpersonen, da er erst kürzlich von Ilmenau nach Erfurt gezogen ist.

Letztmalig wurde Herr Knittel am 21.04.2018, gegen 13:15 Uhr gesehen, als er seine Wohnung am Erfurter Katzenberg in unbekannte Richtung verließ. Herr Knittel ist schwer dement und desorientiert.

Dieter Knittel wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,70 m groß, schlanke Gestalt, silber/weiße, leicht gewellte Haare, auffällig ist der sehr langsame, nach vorn gebeugte, schlürfende Gang

Dieter Knittel trug am 21. April 2018 folgende Sachen: blaue Jogginghose, beigefarbene Stoffschuhe ("Schlappen"), graues T-Shirt. Dieter Knittel trägt wahrscheinlich einen Stoffbeutel, ein grünes Schlüsselband mit seinem Wohnungsschlüssel (um den Hals) und ca. 50,00 Euro Bargeld bei sich.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den vermissten Dieter Knittel seit Samstag, dem 21. April 2018, gesehen haben. Zeugenhinweise werden an die Kripo Erfurt unter der Rufnummer 0361/7443-1465 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten. (JN)

