LPI-EF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Kühnhausen/Erfurt (ots) - Am Samstag, dem 07.04.2018, fuhr ein schwarzer Audi A4, um 07:36 Uhr, gegen die geschlossenen Schranken eines Bahnüberganges in Kühnhausen/Erfurt. Dabei beschädigte er die Schrankenanlage und versachte einen Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Audi-Fahrer verbotswidrig von der Unfallstelle. Am gleichen Tag meldete sich ein 26-jähriger Mann und räumte gegenüber der Polizei die Tat ein. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Erfurt Nord (0361/7840-0 oder 0361/7840-140) unter Angabe der Kennnummer 05-010405 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell