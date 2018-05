LPI-EF: Einbruch in Erfurter Tischlerei

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag zu Mittag in eine Tischlerei in der Erfurter Innenstadt ein. Sie verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Firma. Dort entwendeten sie u.a. eine Säge, einen Laptop und Bargeld im Gesamtwert von ca. 950 Euro. (JN)

