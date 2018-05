LPI-EF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Sömmerda (ots) - In der Bahnhofstraße von Sömmerda machten sich unbekannte Täter in der Zeit vom 01.05.2018, 18:00 Uhr bis 02.05.2018, 19:00 Uhr, zu schaffen. Der Zigarettenautomat wurde durch die Täter gewaltsam aufgeflext und aufgehebelt. Die Täter hatten es auf die Geldkassette und sämtliche Tabakwaren abgesehen. Diese wurde durch die Täter vollständig entwendet. Am Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Beutewert kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. (JN)

