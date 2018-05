LPI-EF: Unbekannte Täter wüten auf zwei Sportplätzen

Landkreis Sömmerda (ots) - Von Montag zu Dienstag schlugen unbekannte Täter gleich auf zwei Sportplätzen im Landkreis Sömmerda zu. Auf dem Sportplatz in Kannawurf entwendeten die unbekannten Täter in der Zeit von 18:30 Uhr bis 12:00 Uhr zwei Tornetze im Wert von 350 Euro. Außerdem versuchten sie in einen Geräteschuppen zu gelangen, was jedoch misslang. An der Tür des Geräteschuppens entstand geringer Sachschaden. In der gleichen Nacht randalierten unbekannte Täter in der Zeit von 14:30 Uhr bis 08:30 Uhr auf dem Sportplatz in Weißensee. Hier wurden zwei Tore über den Zaun geworfen, die Plexiglasscheibe eines Unterstandes beschädigt und ein beweglicher Standaschenbecher gestohlen. Hier verursachten die Täter einen Schaden von 300 Euro. Die Polizei Sömmerda (03634/336-0) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können. (JN)

