LPI-EF: 100.000 Sachschaden und eine schwer verletzte Person bei Unfall

Erfurt/Mittelhausen (ots) - 100.000 Sachschaden und eine schwer verletzte Person sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Abend, gegen 17:20 Uhr, im Erfurter Norden zwischen den Ortschaften Mittelhausen und Nöda ereignet hat. Eine 48-jährige Daimler-Fahrerin kam auf der Strecke aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden 56-jährigen VW-Fahrer zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige Mann blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (JN)

