LPI-EF: Mähroboter im Wert von 2000 Euro gestohlen

Erfurt (ots) - In der Nacht vom 29.04.2018 zum 30.04.2018 überstieg ein unbekannter Täter den Zaun einen Grundstücks am Weiherweg in Erfurt. Im Garten hatte es der Dieb auf einen Mähroboter im Wert von 2.000 Euro abgesehen und stahl diesen. Die Ladestation des Mähroboters ließ der Täter zurück. (JN)

