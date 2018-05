LPI-EF: Balkonbrand führt zu 10.000 Euro Schaden und acht Verletzten

Erfurt (ots) - In der Tungerstraße in Erfurt kam es am Montagmittag zu einem Balkonbrand. Aus noch ungeklärter Ursache fing eine Couch auf einem Balkon im 1. Obergeschoss Feuer. Die Flammen griffen auf umliegende Gegenstände, die Gebäudewand und weitere Balkonverkleidungen über. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Zwei Frauen im Alter von 26 und 32 Jahren und sechs Kinder im Alter von ein bis sieben Jahren wurden wegen des Verdachtes auf Rauchgasintoxikation in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. (JN)

