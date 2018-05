LPI-EF: Zahlreiche Drogen bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Erfurt (ots) - Erfurter Polizisten führten gestern Abend, gegen 21:30 Uhr, am Juri-Gagarin-Ring mit einem Audifahrer eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Durchsuchung eines polizeilich bekannten 30-Jährigen konnten die Beamten u. a. 43 Ecstasy Tabletten auffinden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Mannes stellten die Polizisten weitere Betäubungsmittel in geringen Mengen fest. Während der Durchsuchung erschien die 28-jährige Lebensgefährtin des Mannes in der Wohnung. In ihrer Handtasche konnten ebenfalls Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen das Paar wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. (JN)

