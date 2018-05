LPI-EF: In zwei Wohnungen eingebrochen

Erfurt (ots) - Gestern Vormittag, hebelte ein unbekannter Täter in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr zwei Wohnungstüren in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Stauffenbergallee auf. In den Wohnungen entwendete er aus einem Portemonnaie und von einem Nachttisch kleine Mengen Bargeld. An beiden Wohnungstüren entstand geringer Sachschaden. (JN)

