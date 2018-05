LPI-EF: Unbekannte brechen in Baumarkt ein

Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter nutzen die Schließzeit eines Baumarktes in Sömmerda, um am Wochenende in diesen einzubrechen. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagfrüh kletterten die Täter über einen Zaun und gelangten so auf das Außengelände des Baumarktes. Anschließend warfen Sie unter anderem Pflanzgefäße über den Zahn und entwendeten diese. Der Wert der erbeutenden Waren kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. (JN)

