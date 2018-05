LPI-EF: Bierwagen in Leubingen leer geräumt - Zeugen gesucht!

Leubingen/Landkreis Sömmerda (ots) - Durch einen Leubinger Verein wurde in der Nacht vom 30.04. zum 01.05.2018 eine Maifeier veranstaltet. Hier wurden auf dem Gelände des Sportplatzes unter anderem Getränke aus einem Bierwagen verkauft. Gegen 01:45 Uhr war die Veranstaltung beendet und der Wagen wurde verschlossen. Gegen 08:30 Uhr bemerkte ein Vereinsmitglied, dass in den Bierwagen eingebrochen wurde. Ein unbekannter Täter hatte sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Bierwagen verschafft und entwendete alkoholische und alkoholfreie Getränke im Wert von 750 Euro. Ein Sachschaden am Bierwagen entstand nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die an dem Abend etwas bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Kennnummer 09-004834 entgegen. (JN)

