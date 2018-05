LPI-EF: Wildunfall mit schwerwiegenden Folgen

Erfurt/Mittelhausen (ots) - Heute Morgen, gegen 05:30 Uhr, ereignete sich zwischen Mittelhausen und Kühnhausen ein Wildunfall mit schwerwiegenden Folgen. Eine 48-jährige Motorradfahrerin kollidierte mit ihrer Suzuki auf der Landstraße mit einem Reh, welches die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß kam die Motorradfahrerin zu Fall und blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Das Reh verendete durch den Aufprall. Die schwerverletzte Frau wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer vor Ort versorgt. Die 48-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Es wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell