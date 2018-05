LPI-EF: Alkoholfahrt endet im Rapsfeld - Witterda

Sömmerda (ots) - Am 30.04.2018 gegen 22:35 Uhr befuhr ein 62- Jähriger Erfurter mit seinem Seat Ibiza die Ortslage Witterda. Auf Grund eines Fahrfehlers streifte er dort bei einem Abbiegevorgang einen entgegenkommenden Renault Megane. An diesem entstand geringer Sachschaden. Der 62- Jährige setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Elxleben fort und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Auf der Landstraße zwischen Witterda und Elxleben kam er dann von der Straße ab und landete im Rapsfeld. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. In seiner Atemluft konnte ein Alkoholwert von 1,70 Promille festgestellt werden. Neben der Unfallflucht erwartet den 62- Jährigen auch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

