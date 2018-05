LPI-EF: Drogenfahrt am Montagmorgen

Erfurt (ots) - Am Morgen des 30.04.2018 fiel den Beamten des Inspektionsdienstes Süd ein 33-jähriger Opelfahrer auf, welcher zuvor in einen Verkehrsunfall in der Jenaer Straße verwickelt war. Da der Fahrzeugführer bereits in der Vergangenheit wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen war, wurde mit ihm ein Drogentest durchgeführt. Der Test zeigte ein positives Ergebnis, daher wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. (JL)

