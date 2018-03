LPI-EF: Mann leblos aufgefunden

Erfurt (ots) - Durch Beamte der Bundespolizei wurde heute Mittag eine männliche Person in einem leerstehenden Gebäude in der Erfurter Thomasstraße leblos aufgefunden. Die Ermittlungen zur Identität und Todesursache dauern gegenwärtig noch an. Auskünfte zum aktuellen Ermittlungsstand erteilt die Pressesprecherin der LPI Erfurt am Einsatzort in Erfurt, Thomasstraße (Parkplatz Rosengasse). (SK)

