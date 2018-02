LPI-EF: Trickbetrug durch falsche Gewinnversprechen

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine 50-jährige Frau erhielt einen Anruf mit Gewinnversprechen in Höhe von fast 30.000,00 Euro. In der Folge würde sich eine Sicherheitsfirma bezüglich der Übergabe mit ihr in Verbindung setzten. Eine angebliche Mitarbeiterin der fingierten Firma rief dann bei der Frau an und teilte mit, dass sie zum Erhalt des Geldes 1.000,00 Euro in I-Tune-Karten kaufen und die Codes per Telefon übermitteln sollte. Dies tat die Frau gutgläubig. Später ging ein weiterer Anruf bei ihr ein und ihr wurde mitgeteilt, dass es einen Zahlendreher gab und sie über 80.000,00 Euro gewonnen hätte. Hierfür muss sie aber weitere 4800,00 Euro in I-Tune-Karten kaufen und die Codes übermitteln. Als sie sagte, dass sie das Geld nicht hat, legte der Anrufer auf. Nun wurde der 50-jährigen klar, dass sie Opfer eines Betrugs geworden ist. Die Polizei warnt eindringlich vor ähnlichen Anrufen und vor der telefonischen Weitergabe von I-Tune-Codes.

