LPI-EF: Ergänzung zum Straßenbahnunfall in Erfurt, Leipziger Straße

Erfurt (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 07:30 Uhr ereignete sich in der Leipziger Straße in Erfurt ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Smart-Fahrerin bog aus dem Bautzener Weg kommend nach links in die Leipziger Straße ein. Gleichzeitig fuhr eine Straßenbahn vom Ringelberg kommend stadteinwärts. Es kam im Gleisbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Smart-Fahrerin und sich ihr mit im Fahrzeug befindlicher 6-jähriger Sohn schwer verletzt wurden. Die Smart-Fahrerin wird gegenwärtig noch notoperiert. Ihr Gesundheitszustand gilt als kritisch. Ihr Sohn wird stationär in einem Erfurter Krankenhaus behandelt. Die 26-jährige Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Am Smart entstand Totalschaden (ca. 4.000,00 Euro). Der Sachschaden an der Straßenbahn wurde auf 15.000,00 Euro geschätzt. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs und somit zur Feststellung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingesetzt. Die Straßen am Unfallort wurden zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zwischen 07:40 Uhr und 09:30 Uhr gesperrt.

