LPI-EF: Mülltonnen abgebrannt

Kölleda/Landkreis Sömmerda (ots) - In den frühen Morgenstunden kamen heute Feuerwehr und Polizei zum Einsatz, da gegen 04:40 Uhr am Langen Weg in Kölleda mehrere Mülltonnen brannten. Ein Hausbewohner wurde durch ein lautes Geräusch wach und stellte fest, dass drei vor dem Haus abgestellte Tonnen brannten. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch die extremen Minusgrade gefror das Löschwasser, so dass die Straßenmeisterei informiert werden musste. Durch die dortigen Mitarbeiter wurden mögliche Verkehrsbehinderungen und bestehende Unfallgefahren beseitigt, die durch das gefrierende Wasser zu Eis hätten entstehen können. Der Sachschaden wurde auf 1.900,00 Euro geschätzt. (SK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell