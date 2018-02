LPI-EF: Streit eskaliert mit Messerattacke

Erfurt (ots) - In der Prager Straße in Erfurt, eskalierte am Sonntag, gegen 21:00 Uhr, ein Streit zwischen einer 17-jährigen jungen Frau und einem 23-jährigen Mann. Nachdem die beiden sich verbal attackierten, ging die junge Frau mit einem Messer auf den Mann los und versuchte in Richtung seiner Brust zu stechen. Der Mann konnte dem Angriff ausweichen und blieb zunächst unverletzt. Als sich die beiden Streithähne voneinander trennten, schlug die junge Frau den Mann mit der Faust ins Gesicht. Dadurch wurde er leicht verletzt. Die Täterin wurde durch die Polizei gestellt. Gegen sie wurde Anzeige erstattet wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. (JN)

