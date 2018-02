LPI-EF: Rettungssanitäter attackiert

Erfurt (ots) - Als am Samstagnachmittag in der Ruhrstraße in Erfurt ein 29-jähriger Rettungssanitäter seinen Rettungswagen aufgrund eines Einsatzes rangieren musste, fühlte sich ein Peugeotfahrer in seiner Weiterfahrt gestört. Als der Rettungssanitäter den Krankenwagen verließ, stieg der aufgebrachte Autofahrer ebenfalls aus, griff den Rettungsdienstmitarbeiter an, packte ihn am Kragen und schüttelte ihn. Gegen den Peugeotfahrer wurde Anzeige erstattet. (JN)

