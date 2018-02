LPI-EF: Hinter hilfsbereiten Frauen versteckte sich Diebesbande

Erfurt (ots) - Eine 84-jährige Frau aus Erfurt, wurde am Freitagnachmittag Opfer einer dreisten Diebesbande. Die ältere Dame wurde auf der Straße durch zwei Frauen mit osteuropäischen Aussehen angesprochen. Diese boten ihr an, die Einkäufe nach Hause zu tragen, was die Rentnerin gerne annahm. In der Wohnung wurde die Frau durch die beiden Täterinnen abgelenkt, indem sie einen Brief für die Frauen aufsetzen sollte. Während die 84-jährige den Brief schrieb, verschaffte sich eine unbekannte dritte Person Zugang zu ihrer Wohnung, durchwühlte das Schlafzimmer und brach zwei Geldkassetten auf. Glücklicherweise waren die Geldkassetten leer. Lediglich einen Regenschirm wurde aus der Wohnung gestohlen. Die ältere Frau merkte den Diebstahl erst später, als die beiden Frauen die Wohnung verlassen hatten. Die Erfurter Polizei warnt eindringlich vor solchen Diebesbanden. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell