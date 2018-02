LPI-EF: Streit über sonntäglichen Umzug eskaliert

Erfurt (ots) - Am Morgen des 25.02.2018 beabsichtigte eine Familie in der Erfurter Oststraße umzuziehen. Mit dem Lärm nicht einverstanden zeigte sich jedoch ein anderer Bewohner des Mehrfamilienhauses. Statt sich friedlich zu einigen, entwickelte sich zwischen beiden Parteien ein Streit. Die Situation spitzte sich weiter zu und eskalierte letztlich in einer Schlägerei zwischen insgesamt fünf Personen. Vier von ihnen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. (CP)

