LPI-EF: Diskoschlägerei

Erfurt - Innenstadt (ots) - Zu einer Körperverletzung kam es am Sonntagmorgen in der Diskothek Cosmopolar auf dem Anger. Während eines Streits schlug ein Mann einen anderen zu Boden, setzte sich auf ihn und attackierte ihn weiter, bis ein Security-Mitarbeiter eingriff und den Schläger aus der Diskothek warf. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte nahmen anschließend die Anzeige auf. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und in einem Rettungswagen behandelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell