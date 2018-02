Sömmerda (ots) - Am 24.02.2018 gegen 19:00 Uhr versuchte ein 38-Jähriger Rastenberger Skoda-Fahrer zwischen Backleben und Kölleda eine Fahrzeugschlange zu überholen. Bei dem Überholvorgang verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem vorausfahrenden Traktor. Während der Unfallaufnahme konnten bei dem Unfallverursacher 1,12 Promille in der Atemluft festgestellt werden. Zur beweissicheren Feststellung des Alkoholgehaltes im Blut wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. An den Fahrzeugen entstanden ca. 23.000,-EUR Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

