LPI-EF: Reihenendhaus durch Brand unbewohnbar

Erfurt (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Samstagabend ein Reihenendhaus in der Erfurter Richard-Wagner-Straße in Brand. In Folge des Brandgeschehens ist das Haus unbwohnbar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 200.000- EUR, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden durch die Kriminalpolizei Erfurt geführt.

