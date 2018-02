LPI-EF: Selbstjustiz bei Ruhestörung

Erfurt (ots) - Eine Ruhestörung, welche durch laute Musik eines Mitbewohner verursacht wurde, eskalierte am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Süden. Der Verursacher der Ruhestörung wurde von einem, in seiner Ruhe gestörten Hausmitbewohner aufgesucht und unter Vorhalt eines Teleskopschlagstockes und Äußerung von Bedrohungsfloskeln zur Ruhe ermahnt. Im Zuge des folgenden polizeilichen Einsatzes, konnte der Tatverdächtige der Bedrohung ermittelt und der Teleskopschlagstock sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell