LPI-EF: Dringender Fahndungsaufruf nach entwendetem VW T6 Multivan

Erfurt (ots) - In Erfurt wurde am 24.02.2018 im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 14:45 Uhr ein VW T6 Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen GTH-DB7 entwendet. Das Fahrzeug wurde durch den Nutzer auf dem Parkplatz Thüringen-Park geparkt. Als er zu diesem zurückkehrte, stellte er fest, dass es durch unbekannte Täter entwendet wurde. Am Fahrzeug ist die Lackierung in lila bzw. violett auffällig. Das Fahrzeug wurde im Februar 2016 erstmalig zugelassen und hat einen Wert von etwa 90.000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Erfurt-Nord oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienvertreter werden gebeten, die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen aktiv durch die Berichterstattung zu unterstützen. (CP)

