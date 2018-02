LPI-EF: Ruhestörer schläft friedlich, seine Nachbarn nicht

Erfurt (ots) - Am Samstag, 24.02.2018, kamen Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt-Nord aufgrund einer Ruhestörung in Stotternheim zum Einsatz. Nachbarn beschwerten sich über lärmende Musik, die bereits die ganze Nacht aus einer Wohnung dröhnte. Alle Versuche mit dem Verursacher Kontakt aufzunehmen scheiterten. Auch die vor Ort eingesetzten Beamten hatten keinen Erfolg. Weder auf Klingeln noch auf Klopfen öffnete der 32-jährige Wohnungsinhaber. Abgesehen vom Lärm konnte nun auch nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich dieser in einer akuten hilflosen Lage befindet. Durch die hinzu gerufene Feuerwehr konnte die Wohnungstür geöffnet und der erheblich alkoholisierte Bewohner wohlbehalten und schlafend auf seiner Couch festgestellt werden. (CP)

