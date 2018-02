Erfurt (ots) - Am 24.02.2018 gegen 00:00 Uhr ereignete sich in Schallenburg ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw Skoda mit drei jungen Männern aus Wundersleben befuhr die dortige Dorfstraße in Richtung Sömmerda mit, nach ersten Erkenntnissen, zu hoher Geschwindigkeit. Auf Grund der Geschwindigkeit kam der Pkw auf den Bürgersteig und kollidierte in der Folge mit einem am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Audi A4. Dieser wurde durch den Aufprall quer über die Fahrbahn geschleudert. Der Skoda nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er einen Baum und knickte diesen um. Anschließend kollidierte der Skoda mit einem in einem Carport abgeparkten Audi Q3. Der Skoda fing nun im Motorraum Feuer, welches durch einen herbeieilenden Anwohner gelöscht wurde. Zwei der drei Insassen rannten nach dem Unfall sofort Richtung Tunzenhausen davon, konnten aber später durch Beamte der Polizei Sömmerda aufgegriffen werden. Der vermeintliche Fahrer, ein 26-jähriger Wunderlebener, verblieb an der Unfallstelle. Er wurde später zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Diese muss nun zeigen, ob er unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stand.

Der 26-Jährige sowie seine alkoholisierten 19- und 21-Jährigen Insassen wurden in das DRK Krankenhaus Sömmerda verbracht. Die Bilanz des Unfalls: zwei leicht Verletzte, ein schwer Verletzter und mindestens ca. 30.000,-EUR Sachschaden sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

