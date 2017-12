LPI-EF: Weihnachtsdekoration fängt Feuer

Sömmerda (ots) - Vor größerem Schaden konnte sich ein 31-jähriger Mann am zweiten Weihnachtsfeiertag selbst bewahren. Nachdem der Mann am Vorabend eine große Kerze auf einem Adventskranz entfachte, schlief er auf dem Sofa ein, sodass die Kerze im Verlauf der Nacht komplett herunterbrannte. Am Morgen griff das Feuer der Kerze gegen 05:00 Uhr letztendlich auf den Adventskranz über und entfachte diesen, sodass auch der Wohnzimmertisch und darauf befindliche Gegenstände anschmorten. Der Mann erwachte gerade rechtzeitig aus dem Schlaf, um das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen zu können. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde er jedoch mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Sömmerda eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 170 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell