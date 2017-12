LPI-EF: Verkehrsunfallflucht nach missglücktem Einparkversuch

Sömmerda (ots) - In der Nacht von Heiligabend zum ersten Weihnachtsfeiertag kam es in der Prof.-Semmelweis-Straße in Sömmerda zu einer Unfallflucht durch eine bisher unbekannte Person. Nachdem der 27-jährige Geschädigte sein Fahrzeug an Heiligabend gegen 22:00 Uhr vor der Hausnummer 5 parkte, musste er am darauf folgenden Tag gegen 14:30 Uhr feststellen, dass sich an seinem Fahrzeug Lackkratzer befanden. Der unbekannte Unfallverursacher muss in der Nacht gegen das abgestellte Fahrzeug gefahren sein und entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort. An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Sömmerda zu wenden.

