LPI-EF: Auffällige Person mit Fahrrad in der Gorkistraße Erfurt am 25.12.2017 zwischen 07:30 - 08:00 Uhr

Abbildung des Fahrrad als Vergleichsbild Bild-Infos Download

Erfurt (ots) - Am Morgen des 25.12.2017 beobachtete ein Bürger zwischen 07:30 - 08:00 Uhr eine ca. 20 - 25 jährige ca. 1,65m große, sportliche, weibliche Person. Die Person trug eine pinke Jacke mit Kapuze über dem Kopf, eine blaue oder schwarze Hose (evtl. Jeans) und pinke Schuhe. Diese schlich in Erfurt in der Gorkistraße 5 umher. Sie lief, sich allseitig umschauend, an der Gebäudefront geduckt hinter eine Hecke hin und her. Die Person verschwand in der weiteren Folge mit einem Fahrrad, welches hinter der Hecke deponiert war, in Richtung Wilhelm-Külz-Straße. Später informierte Polizeikräfte konnten vor Ort ein Fahrrad feststellen, welches nicht angeschlossen hinter der Hecke stand. Dabei handelt es sich um ein Kinderfahrrad der Marke SCOTT Contessa JR 24 Zoll Mädchenfahrrad 24 Zoll lila MTB 18 Gang-Kettenschaltung und weißer Federgabel.

1. Wer kann angaben zu der Person machen? 2. Wo fehlt nunmehr ein solches Fahrrad (Abbildung wie angefügt)?

Sachdienliche Hinweise nimmt in Erfurt der Inspektionsdienst Süd unter der Telefonnummer: 0361/7443-0 entgegen. Bitte bei Angaben zur Sache folgendes Aktenzeichen angeben: 024455/0.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell