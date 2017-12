LPI-EF: Mehrfache Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Erfurt (ots) - Am 26.12.2017, gegen 00:50 Uhr zog ein 34-jähriger Erfurter durch die Biereyestraße und trat an zwei geparkten Pkw die Außenspiegel ab. Dabei wurde er von einem Anwohner beobachtet, welcher daraufhin die Polizei informierte. Als diese bereits nach dem Straftäter suchte, meldete sich ein weiterer Anwohner aus der nahe gelegenen Straße Langer Graben, welcher weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen durch die gleiche Person meldete. Der Beschuldigte konnte dann kurz darauf an der Binderslebener Landstraße durch Polizeibeamte festgestellt werden. Bei dessen Personenkontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,65 Promille gemessen sowie eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Insgesamt beschädigte der Mann sechs Fahrzeuge und verursachte einen geschätzten Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

