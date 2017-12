LPI-EF: Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Erfurt (ots) - Am Montag, 25.12.2017 beabsichtigte eine 32-jährige Erfurterin gegen 20:30 Uhr an der Haltestelle Anger die dortigen Gleise zu überqueren. Als sie dabei hinter einer bereits in der Haltestelle wartenden Straßenbahn hervorkam, wurde sie von einer anderen, in den Haltestellenbereich einfahrende Straßenbahn erfasst und mehrere Meter zurückgeschleudert. Die Frau erlitt dabei eine Platzwunde am Hinterkopf sowie ein Schleudertrauma und wurde zur weiteren Behandlung stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ein noch an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Fußgängerin einen Wert von 2,17 Promille.

