LPI-EF: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Erfurt (ots) - Nachdem Hausbewohner am 22.12.2017 im Bereich Innenstadt Marihuana Geruch im Haus wahrnahmen verständigten sie die Polizei. Bei der Überprüfung flüchteten drei Personen über den Balkon, nach erfolgter Wohnungsöffnung wurde Betäubungsmittel in geringer Menge in der Wohnung aufgefunden. Im Rahmen der Durchsuchung wurden ebenfalls fünf Wurfmesser aufgefunden, welches einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt.

