LPI-EF: Horch! Wer klopft da an der Tür?

Erfurt (ots) - Bei einem Einsatz wegen ruhestörenden Lärms am 23.12.2017 gegen 19:30 Uhr, agierte der entnervte Nachbar zunächst selbst, indem er die Sicherungen im Treppenhaus heraus drehte. Dies missfiel dem in Feierlaune befindlichen Musikus. Dieser geriet mit dem "Strippenzieher" in Streit. Nach Eintreffen der Polizei reagierte zunächst niemand auf Klingeln an der Wohnungstür, in welcher wieder lautstark Musik abgespielt wurde. Erst nach vehementem Klopfen öffnete der Wohnungsinhaber in Erwartung, dass sein Nachbar vor der Pforte steht. Diesen wollte er mit erhobener Faust und unmittelbar ausgeführter Faustschlagbewegung empfangen. Jedoch war weder Nachbar noch Weihnachtsmann vor der Tür und die Polizeibeamten nutzten den Elan des Kampfwütigen um diesen dann am anderen Ende des Treppenhauses zu bändigen. Nach Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung muss der Betroffene nun mit einer Widerstandsanzeige unterm Weihnachtsbaum vorlieb nehmen.

