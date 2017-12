LPI-EF: Schnell, schneller, am schnellsten

Erfurt (ots) - Bei einer Kontrolle von zwei Fahrradfahrern im Hanseviertel wurde zunächst eine weibliche Person mit ihrem Fahrrad angehalten. Der männliche Begleiter ignorierte die Anhalteaufforderung und entfernte sich sehr zügig. Ein Funkstreifenwagen verfolgte dann den Fahrradfahrer quer durch das Hanseviertel und die Krämpfervorstadt. Hierbei absolvierte der Radfahrer in sportlichem Tempo in der 5-10 minütigen Flucht eine beachtliche Distanz. Erst in einer Sackgasse konnte der Radfahrer beim Wenden seines Rades gestoppt werden. Der Grund der Hatz war neben dem getunten E-Bike, welches deutlich schneller als 25km/h fuhr, auch der berauschte Zustand des Betroffenen. So hatte der Mann zwar nicht gedopt jedoch Betäubungsmittel konsumiert. Deshalb und wegen des frisierten Fahrrades, welches nur mit einer gültigen Fahrerlaubnis geführt werden darf, wurde Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter berauschenden Mitteln erstattet. Auch die zuerst erwähnte Begleiterin ging nicht ohne Strafanzeige aus, da sie neben zwei gestohlenen Handys auch ein vermutlich gestohlenes Fahrrad führte.

