LPI-EF: Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung begangen - Tatverdächtige ermittelt

Erfurt (ots) - Gestern Abend, gegen 19:45 Uhr ignorierte eine 54-jährige Peugeot-Fahrerin den gutgemeinten Hinweis eines Zeugen. Dieser kontaktierte beim Wegfahren die Fahrerin und teilte ihr mit, dass sie soeben auf dem TEC-Parkplatz ein abgeparktes Fahrzeug beschädigt hat. Die Tatverdächtige stellte dem Zeugen in Aussicht, dass sie einen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs hinterlässt, fuhr dann aber trotzdem ohne Bekanntgabe ihrer Unfallbeteiligung davon. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift aufgesucht. Hier zeigte sich auch der vermeintliche Grund des Fluchtverhaltens. Nachdem sie anfangs den Alkoholtest verweigerte, stimmte sie schlussendlich zu und wies eine erhebliche Alkoholisierung auf. Der Test erbrachte das Ergebnis von über 2,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2500,00 Euro.

